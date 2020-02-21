Синоптики прогнозируют похолодание в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в выходные, 22 и 23 февраля. Временами возможны осадки и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ночь на субботу термометры покажут от -1 до +1 градуса, днем воздух прогреется до +3... +5. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, порывы могут достигать 12–14 метров с секунду.

В воскресенье ночью температура будет колебаться от -1 до +1 градуса, днем ожидается от +1 до +3 градусов тепла. Ветер усилится, порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В понедельник, 24 февраля, местами пройдут небольшие осадки. Ночью будет -1... +1 градус, днем – +1... +3 градуса тепла. Со вторника в городе похолодает. Ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – -3... +2.

В среду ночью местами ожидается небольшой снег, температура воздуха будет колебаться от 0 до -5, днем – от -2 до +3.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что в первый месяц весны ожидается температура около и выше нормы, однако не исключил возможности понижения температурных значений и выпадения снега.