Москвичей предупредили о порывистом ветре в выходные

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Желтый уровень погодной опасности объявили в столице, сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики отметили, что в городе возникла высокая вероятность появления порывистого ветра. Сообщается, что его скорость будет достигать 19 метров в секунду.

В Гидрометцентре отметили, что период предупреждения будет действовать с 15:00 22 февраля до 15:00 24 февраля.

21 февраля был побит температурный рекорд этого дня, удерживавшийся с 1976 года. Столбики термометра остановились на отметке плюс 6,3 градуса. 21 февраля 1976 года температура воздуха составила плюс 5,1 градуса.