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Москва 24

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Происшествия

12:16 (обновлено 28.02.2020 12:32)

Угрожавшего суицидом мужчину сняли с Москворецкого моста

происшествия

Фото: Москва 24

Спасатели сняли с Москворецкого моста мужчину, который угрожал суицидом, передает РИА Новости.

"Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения после переговоров сняли мужчину с Москворецкого моста и передали полиции", – сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Аналогичный случай произошел 25 февраля. Сначала мужчина не подпускал к себе правоохранителей, но позже согласился сойти с моста. С ним работали полиция и психологи, на месте были также экстренные службы.

По некоторым данным, так он хотел вывести свою жену на разговор, которая от него ушла, и вернуть детей. Официального подтверждения этой информации нет.

В ситуации будет разбираться в том числе уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она намерена выяснить мотивы мужчины.

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