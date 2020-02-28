Угрожавшего суицидом мужчину сняли с Москворецкого моста

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Спасатели сняли с Москворецкого моста мужчину, который угрожал суицидом, передает РИА Новости.
"Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения после переговоров сняли мужчину с Москворецкого моста и передали полиции", – сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Аналогичный случай произошел 25 февраля. Сначала мужчина не подпускал к себе правоохранителей, но позже согласился сойти с моста. С ним работали полиция и психологи, на месте были также экстренные службы.
По некоторым данным, так он хотел вывести свою жену на разговор, которая от него ушла, и вернуть детей. Официального подтверждения этой информации нет.
В ситуации будет разбираться в том числе уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она намерена выяснить мотивы мужчины.