Угрожавшего суицидом мужчину сняли с Большого Москворецкого моста

Фото: телеграм-канал Московские новости
Спасатели сняли с Большого Москворецкого моста угрожавшего суицидом мужчину, передает телеканал Москва 24.
"Он согласился сойти с моста. Сотрудники полиции доставят его в отдел, где к нему вызовут медиков. Будут выяснять обстоятельства и мотивы", – сказал собеседник агентства РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Москве на Большой Москворецкий мост забрался мужчина и угрожал покончить с собой. С ним работали сотрудники полиции и психологи.
На время инцидента было перекрыто движение по Большому Москворецкому мосту в сторону центра, сейчас движение восстановили.
По некоторым данным, с помощью таких действий мужчина хотел вывести свою жену на разговор, которая от него ушла, и вернуть детей. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В разбирательстве сложившейся ситуации будет участвовать уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она намерена выяснить мотивы мужчины, имеют ли они какой-то характер, связанный с нарушением прав человека.
В декабре прошлого года сотрудники оперативных служб сняли с опоры Крымского моста в Москве мужчину. Его доставили в отдел полиции для беседы. Из-за инцидента было ограничено движение по внешней стороне Садового кольца.
Мужчина угрожает покончить с собой на Большом Москворецком мосту