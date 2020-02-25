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Москва 24

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Происшествия

17:39

Угрожавшего суицидом мужчину сняли с Большого Москворецкого моста

происшествия

Фото: телеграм-канал Московские новости

Спасатели сняли с Большого Москворецкого моста угрожавшего суицидом мужчину, передает телеканал Москва 24.

"Он согласился сойти с моста. Сотрудники полиции доставят его в отдел, где к нему вызовут медиков. Будут выяснять обстоятельства и мотивы", – сказал собеседник агентства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве на Большой Москворецкий мост забрался мужчина и угрожал покончить с собой. С ним работали сотрудники полиции и психологи.

На время инцидента было перекрыто движение по Большому Москворецкому мосту в сторону центра, сейчас движение восстановили.

По некоторым данным, с помощью таких действий мужчина хотел вывести свою жену на разговор, которая от него ушла, и вернуть детей. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В разбирательстве сложившейся ситуации будет участвовать уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она намерена выяснить мотивы мужчины, имеют ли они какой-то характер, связанный с нарушением прав человека.

В декабре прошлого года сотрудники оперативных служб сняли с опоры Крымского моста в Москве мужчину. Его доставили в отдел полиции для беседы. Из-за инцидента было ограничено движение по внешней стороне Садового кольца.

Мужчина угрожает покончить с собой на Большом Москворецком мосту

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