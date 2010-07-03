Мужчина забрался на Эйфелеву башню и угрожает броситься вниз

Фото: m.5-tv.ru

Мужчина, который в понедельник залез по конструкциям Эйфелевой башни до самой ее вершины, заявил спасателям, что намерен покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщил телеканал BFM.

Сейчас специально обученная группа спасателей ведет с ним переговоры. В середине дня 20 мая мужчина стал взбираться по конструкциям башни с высоты второго яруса. Он не использовал альпинистского оборудования. Он добрался до самого верхнего, третьего этажа башни.

Подходы к памятнику оцеплены. Туристов эвакуировали. Башня закрыта на неопределенный срок.

До этого попытка самоубийства на Эйфелевой башне была в октябре 2017 года. Тогда полиции удалось уговорить молодого парня не сводить счеты с жизнью.