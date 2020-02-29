Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09:15

Число погибших после вечеринки в банном комплексе увеличилось до 3

происшествия

Три человека погибли после вечеринки в банном комплексе в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Ночью в реанимации скончался мужчина 32 лет. Таким образом число погибших составило 3 человека", – сказал он.

По данным источника, в больницах остаются еще 3 человека. Телеграм-каналы сообщают, что в реанимации умер муж Диденко Валентин.

ЧП произошло после того, как в бассейн банного комплекса "Девятый вал" засыпали 25 килограммов сухого льда. Участники вечеринки не учли, что при взаимодействии с водой он выделяет отравляющий углекислый газ – именно им надышались пострадавшие.

Два человека – мужчина и женщина 25 лет – погибли на месте. Еще несколько человек получили химические ожоги.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Уголовное дело возбудили по факту трагедии в банном комплексе в Москве

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика