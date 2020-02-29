Число погибших после вечеринки в банном комплексе увеличилось до 3

Три человека погибли после вечеринки в банном комплексе в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Ночью в реанимации скончался мужчина 32 лет. Таким образом число погибших составило 3 человека", – сказал он.

По данным источника, в больницах остаются еще 3 человека. Телеграм-каналы сообщают, что в реанимации умер муж Диденко Валентин.

ЧП произошло после того, как в бассейн банного комплекса "Девятый вал" засыпали 25 килограммов сухого льда. Участники вечеринки не учли, что при взаимодействии с водой он выделяет отравляющий углекислый газ – именно им надышались пострадавшие.

Два человека – мужчина и женщина 25 лет – погибли на месте. Еще несколько человек получили химические ожоги.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.