Видео со смертельной вечеринки в банном комплексе появилось в Сети

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На кадрах можно увидеть, как ведущий мероприятия – муж девушки Валентин – держал в руках упаковку с сухим льдом и читал информацию о ней. Кто-то из друзей кричал об опасности.
Супруг Диденко искал человека, который первым прыгнул бы в бассейн после того, как туда добавят сухой лед. В конце видео ролика слышно, как одна из девушек шутя говорит о согласившемся сделать это мужчине: "Он умер, все, его нет больше!"
ГСУ СК РФ по Москве начало расследование дела по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя этого управления взять расследование под личный контроль, говорится на сайте СК РФ.
По данным следствия, 28 февраля в банном комплексе в Коломенском проезде компания из 18 человек отмечала день рождения. В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое скончались на месте. Нескольких участников мероприятия госпитализировали, один из них скончался несмотря на оказанную помощь медиков. Речь идет о том, что при взаимодействии с водой сухой лед выделяет отравляющий углекислый газ.
Блогер Екатерина Диденко подтвердила смерть супруга после ЧП. Кроме того, скончались двое ее друзей. У супругов Диденко есть двое детей – сын и дочь.
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