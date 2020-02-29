Пользователи Сети затравили блогера Диденко после смертельной вечеринки в бане

16:12
Россияне осудили блогера Катерину Диденко, на вечеринке по случаю дня рождения которой погибли три человека. Оскорбительные комментарии начали оставлять под ее постом в Instagram.
Пользователи выразили негодование по поводу того, что девушка, называя себя "аптечным ревизорро" в описании блога, не знала об опасных свойствах сухого льда. Диденко обвинили в любви к хайпу и в том, что она не предупредила гостей о технике безопасности.
По мнению одного из юзеров, она виновата в смерти людей. Комментарии с обвинениями получили от двух до пяти тысяч лайков.
Другие же решили поддержать блогера. Они считают, что злобные комментарии неуместны в такой ситуации. Люди призвали встать на место Диденко и представить ее чувства в таком положении.
В результате Екатерина Диденко закрыла комментарии к некоторым постам.
По информации следствия, 28 февраля в банном комплексе в Коломенском проезде компания из 18 человек отмечала день рождения. В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое скончались на месте. Нескольких участников мероприятия госпитализировали, один из них скончался несмотря на оказанную помощь медиков.
Причиной стало то, что при взаимодействии с водой сухой лед выделяет отравляющий углекислый газ. Врач высшей категории Надежда Чернышова объяснила, что этот газ сгущают на специальном оборудовании. Особенность заключается в том, что он, минуя жидкость, переходит в газообразную форму.
Медик уточнила, что испарение углекислого газа неопасно, если его концентрация невелика, а помещение имеет хорошую вентиляцию. При этом врач предупредила, что бассейн – самая неблагоприятная среда для использования сухого льда.
Блогер Екатерина Диденко подтвердила смерть супруга после ЧП. Кроме того, скончались двое ее друзей. У супругов Диденко есть двое детей – сын и дочь.
По информации СМИ, одна из погибших – автор блога "Не норм пара" Наталья Монакова. Официального подтверждения информации пока нет. В настоящее время аккаунт закрыт.
ГСУ СК РФ по Москве начало расследование дела по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя этого управления взять расследование под личный контроль.
Блогер Екатерина Диденко не знает, как сообщить детям о гибели отца
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