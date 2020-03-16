Бывшая коллега аниматора, из-за которого ребенок получил ожоги, прокомментировала ситуацию

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Бывший работодатель аниматора, устроившей фокус с сухим льдом на детском празднике, в результате которого ребенок получил серьезные ожоги, в беседе с Москвой 24 рассказала о коллеге.



"Мы раньше сотрудничали: она проводила только анимационные программы, дискотеки без сложных шоу-программ", – рассказала бывший работодатель аниматора Ксения.

С коллегой, по словам женщины, прекратили сотрудничество больше года назад, потому что перестало устраивать качество ее работы.



(такой, который провела аниматор. – Прим. ред.) , потому что мы прекрасно знаем последствия и соблюдаем технику безопасности. Эта девушка, когда работала в агентстве, в экспериментах не участвовала, но видела, как проводят другие артисты.

Ксения бывший работодатель аниматора В моем агентстве мы проводим химические опыты... но никогда не было мысли сделать подобный опыт, потому что мы прекрасно знаем последствия и соблюдаем технику безопасности. Эта девушка, когда работала в агентстве, в экспериментах не участвовала, но видела, как проводят другие артисты.

Ксения подчеркнула, что дело необходимо довести до суда. "Только таким образом можно оградить халатных и неквалифицированных исполнителей от работы с детьми", – заключила собеседница Москвы 24.

Дозвониться до самого аниматора за комментарием пока не удалось.

Ранее сообщалось, что столичные следователи начали доследственную проверку информации СМИ, согласно которой ребенок получил ожоги после того, как на него вылили сухой лед.

"Из информации следует, что в результате использования сухого льда на детском празднике четырехлетний мальчик получил ожоги. Ребенок был госпитализирован в одну из столичных больниц", – сказала старший помощник главы ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

Она пояснила, что СК проводит все необходимые проверочные мероприятия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Некоторые СМИ сообщали, что аниматор во время празднования дня рождения ребенка начала выливать сухой лед имениннику на голову. Ребенок получил серьезные ожоги.

Илона Соболева, Наталья Чепрукова