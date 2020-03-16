Следователи проверяют информацию о госпитализации ребенка после фокуса с сухим льдом

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Столичные следователи начали доследственную проверку информации СМИ, согласно которой ребенок получил ожоги после того, как на него вылили сухой лед. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.

"Из информации следует, что в результате использования сухого льда на детском празднике четырехлетний мальчик получил ожоги. Ребенок был госпитализирован в одну из столичных больниц", – сказала Иванова.

Она пояснила, что СК проводит все необходимые проверочные мероприятия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Некоторые СМИ сообщали, что аниматор во время празднования дня рождения ребенка начала выливать сухой лед имениннику на голову, ребенок получил серьезные ожоги.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести новые правила по продаже сухого льда в России. В частности, парламентарий предложил размещать на упаковке надпись об опасных последствиях его использования. Сухарев подчеркнул, что предупреждение должно занимать не менее 50% площади упаковки.

Также он предложил прилагать к пачке с сухим льдом специальный бланк, который будет предупреждать о негативных последствиях неправильного использования продукта. Депутат напомнил о трагическом случае, который произошел в одном из банных комплексов столицы.

29 февраля три человека погибли и несколько пострадали в банном клубе после того, как в бассейн, где они купались, попал сухой лед. ЧП произошло во время празднования дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко, которая позиционирует себя как "аптечный ревизорро".

