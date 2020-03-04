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Политика

09:45

В Госдуме предложили оповещать население об опасности сухого льда

общество политика

Фото: соцсети

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести новые правила по продаже сухого льда в России, сообщает RT.

В частности, парламентарий предложил размещать на упаковке надпись об опасных последствиях его использования. Сухарев подчеркнул, что предупреждение должно занимать не менее 50% площади упаковки.

Также он предложил прилагать к пачке с сухим льдом специальный бланк, который будет предупреждать о негативных последствиях неправильного использования продукта. Депутат напомнил о трагическом случае, который произошел в одном из банных комплексов столицы, в результате которого погибло три человека.

Ранее на вечеринке в честь дня рождения блогера Екатрины Диденко в бассейн высыпали сухой лед. В результате погибли три человека.

После трагедии блогер обратилась к психологам. Затем она стала делиться своими переживаниями по поводу случившегося. На той вечеринке среди погибших оказался и муж Екатерины.

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