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Происшествия

18:42

Суд арестовал женщину, оставившую ребенка в переходе

суды происшествия город

Фото: СК РФ

Дорогомиловский суд Москвы арестовал Мафтунахон Каримову, оставившую младенца в подземном переходе у метро "Парк Победы". Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд арестовал до 12 апреля Каримову, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оставление в опасности", – заявила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

Инцидент произошел 12 февраля. Прохожие обнаружили ребенка в снегу, на вид ему было 2-3 месяца. Младенца оперативно доставили в больницу. Впоследствии был инициирован розыск его родственников.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Женщину, которая бросила младенца, обнаружили и задержали накануне, 13 февраля. 29-летняя приезжая в ходе допроса призналась, что на преступный поступок решилась из-за сложного материального положения.

Полиция задержала предполагаемую мать оставленного у метро малыша

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