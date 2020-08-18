Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины обнаружили на детской площадке в центре Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, труп был найден во дворе дома на улице Трубной.

"Обнаружено тело жителя Подмосковья 1968 года рождения", – сообщил источник.

Он уточнил, что над левой бровью покойного замечена ссадина. При этом информации о ее происхождении нет.

Труп был отправлен в морг. По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

Ранее тело мужчины 10 дней пролежало в квартире в центре Москвы. Скончавшегося обнаружили после сигнала от соседки.