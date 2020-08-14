Труп мужчины 10 дней пролежал в квартире в центре Москвы

07:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Труп мужчины нашли в квартире в центре Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известно, что тело обнаружили в Таганском районе столицы в квартире на Краснохолмской набережной. К полицейским обратилась жительница одного из домов. Она сообщила, что ее сосед давно не выходит из квартиры, а из-за двери исходит неприятный запах.
По факту заявления женщины сотрудники полиции приняли решение вскрыть дверь квартиры.
"На полу кухни лежало тело 57-летнего хозяина. Труп начал разлагаться", – сообщил источник.
По оценке специалистов, мужчина скончался около 10 дней назад. При этом на теле покойного не было найдено признаков насильственной смерти.
Труп был отправлен в морг. Полицейские продолжают выяснение обстоятельств произошедшего.
Ранее мужчина скончался на детской площадке в центре Москвы. По факту случившегося Следственный комитет РФ организовал проверку.
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