Завершено расследование дела против обвиняемого в убийстве женщины и ребенка в Москве

17:34
Фото: СК РФ
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в убийстве знакомой и ее 12-летнего сына в квартире на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.
Она уточнила, что расследование велось в отношении 32-летнего мужчины. В 2018 году в квартире на улице Софьи Ковалевской злоумышленник нанес своей знакомой и ее сыну колото-резаные раны, после чего скрылся с их имуществом на сумму более 100 тысяч рублей. Потерпевшие скончались на месте происшествия от полученных травм.
Уголовное дело направили в прокурору для обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
"Полицейским удалось установить, что ребенок пострадал, пытаясь защитить мать. Решением председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина мальчик награжден ведомственной медалью "Доблесть и отвага" посмертно", – рассказала Иванова.
Ранее столичный житель признался в убийстве и расчленении жены. Об инциденте стало известно после жалоб соседей на неприятный запах, доносящийся из квартиры.
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