Задержан подозреваемый по делу о гибели экс-участницы "Дома-2" Кочервей – СМИ

14:24
Фото: vk.com/id200347865
По делу о гибели звезды телешоу "Дом-2" Анастасии Кочервей задержан подозреваемый, сообщила подруга девушки Олеся Малибу (Кожевникова).
"По моей информации, уже есть задержанный, идут следственные действия, все это не разглашается, но ему пытаются предъявить причинение смерти по неосторожности. Я посовещалась со своими адвокатами, они говорят, что задержанному избежать наказания не получится", – рассказала она порталу 78.ru.
Девушка также отметила, что родители бывшей участницы "Дома-2" до сих пор не выехали на опознание тела. По словам Малибу, погибшей 100% является Анастасия Кочервей.
"В этом никто не сомневается, полиция это установила, и никто против них не попрет, опознание родителями – это чисто формальность. Там такие родители, что постоянно ждут от кого-то помощи: то от СМИ, то от Малахова, то от друзей, по поводу похорон такая же история. Самое главное, чтобы точно нашли того, кто ее выкинул", – добавила девушка.
При этом в Следственном комитете информацию о задержании подозреваемого не подтвердили.
Ранее сообщалось, что тело звезды "Дома-2" обнаружили в одной из рек Санкт-Петербурга. Подруга погибшей рассказала, что у девушки могли быть проблемы в Москве. По ее словам, звезда телешоу имела проблемы с наркотиками и алкоголем. Друзья хотели собрать деньги на ее лечение с помощью шоу, нашли погибшей работу в соцсетях, но все сорвалось.
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