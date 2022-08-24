Друг погибшей звезды "Дома-2" рассказал о жизни Анастасии Кочервей

Фото: vk.com/Анастасия Кочервей

Друг погибшей звезды телешоу "Дом-2" Анастасии Кочервей Александр Бенхин назвал ее талантливой, но очень влюбчивой девушкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, Кочервей устроилась в компанию по продаже недвижимости в Дубае "с его легкой руки". Бенхин отметил, что у погибшей все получалось на должности, однако с появлением новых отношений она забывала про работу.

Друг погибшей назвал ее упертой и заявил, что Кочервей "сделала" саму себя.

"Девчонка – инвалид детства. По ее словам, в детстве она была прикована к инвалидной коляске, не ходила. Но потом Анастасия не просто смогла встать на ноги, но и стала кандидатом в мастера спорта по бодибилдингу", – пояснил Бенхин.

Вместе с тем он отметил, что не общался с Кочервей уже около года, поэтому не знает, что могло привести к трагедии.

Ранее сообщалось, что тело звезды "Дома-2" обнаружили в одной из рек Санкт-Петербурга. Подруга погибшей рассказала, что у девушки могли быть проблемы в Москве. По ее словам, звезда телешоу имела проблемы с наркотиками и алкоголем. Друзья хотели собрать деньги на ее лечение с помощью шоу, нашли погибшей работу в соцсетях, но все сорвалось.

