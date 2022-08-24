Родители звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей не поверили в гибель дочери

Фото: vk.com/Анастасия Кочервей

Отец звезды телешоу "Дом-2" Анастасии Кочервей и его жена уверены, что погибшая не является их дочерью.

"Много не сходится по тем фотографиям, что нам сбросили. Жена просмотрела эти съемки и убеждает, что это не она. Жена убедила меня, что это не она", – сообщил он телеканалу РЕН ТВ.

Мужчина также допустил проведение генетической экспертизы, добавив, что Кочервей с 8 августа не выходила с родителями на связь.

Ранее сообщалось, что тело звезды "Дома-2" обнаружили в одной из рек Санкт-Петербурга. Подруга погибшей рассказала, что у девушки могли быть проблемы в Москве. По ее словам, звезда телешоу имела проблемы с наркотиками и алкоголем. Друзья хотели собрать деньги на ее лечение с помощью шоу, нашли погибшей работу в соцсетях, но все сорвалось.