В Москве обнаружили тело пенсионера, залитое монтажной пеной – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Полицейские нашли труп пенсионера в шкафу в квартире на юге столицы, сообщает "Пятый канал".

По данным телеканала, женщина обратилась в полицию с жалобой на неприятный запах из квартиры. Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили в шкафу залитый монтажной пеной труп пожилого мужчины.

Уточняется, что вместе с пенсионером в квартире жил его состоящий в психоневрологическом диспансере на учете родственник. Однако он не смог объяснить произошедшее. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что тело пенсионера нашли в одной из квартир в центре Москвы спустя шесть лет после его смерти. Тело было обнаружено в квартире на улице Земляной Вал – мужчина 1950 года рождения лежал на диване. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.