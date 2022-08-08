В Москве-реке обнаружили труп мужчины

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Тело мужчины было обнаружено в Москве-реке у Котельнической набережной, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"7 августа в 19:47 в полицию поступила информация о трупе неизвестного мужчины в Москве-реке возле дома 21 по Котельнической набережной. При первичном осмотре тела признаков насильственной смерти обнаружено не было", – отметил он.

Собеседник уточнил, что умершему на вид 45–50 лет. Смерть наступила примерно за двое суток до обнаружения тела. По его словам, полиция устанавливает причину смерти мужчины, а также обстоятельства, при которых его тело оказалось в реке.

Ранее тело пенсионера нашли в одной из квартир в центре Москвы спустя шесть лет после его смерти. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.