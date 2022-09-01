СК в Челябинске проверит информацию о застрявших на аттракционе детях

15:55
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Челябинске следственные органы проверяют информацию о том, что в городском экстрим-парке подростки на несколько минут застряли вниз головой на аттракционе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России по региону.
"В региональных СМИ размещена информация о том, что в экстрим-парке в центральном районе областного центра подростки на несколько минут застряли на аттракционе головой вниз, после чего им оказывалась медицинская помощь", – говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, 28 августа в экстрим-парке девочки застряли вниз головой на аттракционе. Они пробыли в таком положении около 20 минут.
Ранее сообщалось, что в Ижевске семь человек застряли на аттракционе, который остановился на высоте 30 метров. Все они были эвакуированы с помощью подъемника.
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