СК в Челябинске проверит информацию о застрявших на аттракционе детях

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Челябинске следственные органы проверяют информацию о том, что в городском экстрим-парке подростки на несколько минут застряли вниз головой на аттракционе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России по региону.

"В региональных СМИ размещена информация о том, что в экстрим-парке в центральном районе областного центра подростки на несколько минут застряли на аттракционе головой вниз, после чего им оказывалась медицинская помощь", – говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, 28 августа в экстрим-парке девочки застряли вниз головой на аттракционе. Они пробыли в таком положении около 20 минут.

Ранее сообщалось, что в Ижевске семь человек застряли на аттракционе, который остановился на высоте 30 метров. Все они были эвакуированы с помощью подъемника.

