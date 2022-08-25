На севере Москвы задержаны более 10 человек в результате конфликта со стрельбой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали в Хорошевском районе более 10 человек, которые участвовали в конфликте со стрельбой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, на 2-й Магистральной улице произошел конфликт, в результате чего один человек пострадал.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве добавили, что все участники конфликта задержаны, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в соседа, испугавшись, что тот пришел его зарезать после конфликта из-за открытого окна. Инцидент произошел в хостеле на Варшавском шоссе. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавшего осмотрели медики, от госпитализации он отказался.

