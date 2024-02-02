Для получивших паспорт РФ предложили поднять призывной возраст до 50

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В России хотят увеличить до 50 лет призывной возраст для мужчин, получивших российское гражданство, сообщает РБК.

Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет. Они подчеркнули, что как показывает практика, сейчас уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами России, уклоняются от воинского учета либо специально дожидаются достижения предельного призывного возраста, который составляет 30 лет, после чего получают российский паспорт.

Согласно закону, иностранец, принявший гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет. Без военного билета такие граждане не могут легально работать в РФ.

"Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ, следовательно каждый гражданин, независимо от способа приобретения гражданства, обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту", – заявили депутаты.

С 1 января 2024 года призывной возраст на срочную службу в России повысился до 30 лет. Соответствующий закон в августе 2023 года подписал Владимир Путин.

Согласно документу, призывать на срочную службу в армию теперь будут лиц в возрасте до 30 лет. Ранее призыву подлежали граждане в возрасте до 27 лет. Нижняя граница призывного возраста осталась без изменений. Она составляет 18 лет.

Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет