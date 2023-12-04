В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в двухлетней срочной службе

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Глава комитета Госдумы по обороне и безопасности Андрей Картаполов не видит необходимости в повышении до двух лет срока служба в российской армии. Таким образом он прокомментировал предложение члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева (партия "Единая Россия") об увеличении срока срочной службы до двух лет. Об этом передает ТАСС.

"Что касается позиции комитета Госдумы по обороне, то эти заявления никак с ней не коррелируются", – добавил он.

По словам Картаполова, заявление депутата является его личным мнением, на которое он имеет право.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому возраст отсрочки от призыва IT-специалистов будет повышен до 30 лет. Обновленное правило начнет действовать в России с 1 января 2024 года. Минимальная граница при этом останется на уровне 18 лет.



Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет