Патриарх Кирилл заявил, что причины стрельбы в школах лежат в псевдорелигиозной сфере

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Причины, побуждающие подростков устраивать стрельбу в учебных заведениях, лежат в псевдорелигиозной сфере, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он отметил, что подростки открывают стрельбу, называя себя богами.

"Берут в руки оружие и убивают, не понимая, что Бог – это не поставление себя выше других и право судить и приговаривать к жизни или смерти, а любовь и свет", – приводит слова патриарха Кирилла РИА Новости.

По его словам, религиозные ценности лежат в основе общепринятых норм поведения, а дети должны познакомиться с религиозными традициями своего народа, которые сформировали эту систему нравственных ценностей.

Ранее в РПЦ раскритиковали освещение в СМИ инцидентов со стрельбой в школах. Там заявили, что журналисты и блогеры в интернете должны проверять информацию, связанную с инцидентами со стрельбой в учебных заведениях, и подавать ее сдержанно.

