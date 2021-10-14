В РПЦ раскритиковали освещение в СМИ инцидентов со стрельбой в школах

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СМИ и блогеры в интернете должны проверять информацию, связанную с инцидентами со стрельбой в учебных заведениях, и подавать ее сдержанно, заявил РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Никто ничего не проверяет. <...> Надо себя сдерживать здесь коллегам. Я не верю, когда мне говорят коллеги: "Мы не можем об этом не писать". Можете! Примите решение и не пишите", – отметил Легойда.

Он уточнил, что те, кто освещает подобную информацию, должны понимать, что она работает не против виновников, а в их пользу.

"Она не то чтобы провоцировала, но человек смотрит и думает: "Ага, обо мне будут три дня громко говорить", – объяснил глава синодального отдела.

Отмечается, что на IX Международном фестивале православных СМИ "Вера и слово" вскоре будет организован круглый стол "Скулшутинг: профилактика и помощь церкви пострадавшим". На мероприятие, по словам Легойды, будут приглашены в том числе и свидетели подобных трагедий.

Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила о необходимости исследования школьников на агрессивность и насилие, а также увеличения числа психологов в образовательных учреждениях.