В СФ прокомментировали идею Милонова о психологическом тестировании учащихся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Отслеживать состояние психологического здоровья учащихся важно, однако для этого необходима специальная комплексная программа, а также квалифицированные специалисты. Такое мнение в беседе с RT озвучила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
"Отслеживать динамику здоровья учащихся, в том числе и психологического, – это наша обязанность. <...> К сожалению, у нас пока недостаточно и компетенции, и комплексного подхода для точной оценки. Мы должны понимать, как ребенок ведет себя в соцсетях, мы должны опрашивать родителей, анкетировать детей и вести наблюдение за поведением ребенка в коллективе", – сказала она.
По ее словам, в этом вопросе, прежде всего, нужно сконцентрироваться на соответствующей подготовке педагогов и психологов. Сама по себе подобная программа должна быть комплексной, необходимо создать методики психологической работы с детьми. При этом важно, чтобы в этот процесс включались не только сотрудники образовательных учреждений, но и родители учеников.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил на имя главы Минздрава РФ обращение, в котором предложил регулярно проводить психологические тестирования учащихся во всех учебных заведениях. По его словам, профилактика и мониторинг – одни из самых эффективных методов борьбы с насилием в школах, колледжах и вузах. Подобные тестирования необходимо проводить два-три раза в год, считает парламентарий.
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