Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:43

В СФ прокомментировали идею Милонова о психологическом тестировании учащихся

общество дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Отслеживать состояние психологического здоровья учащихся важно, однако для этого необходима специальная комплексная программа, а также квалифицированные специалисты. Такое мнение в беседе с RT озвучила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Отслеживать динамику здоровья учащихся, в том числе и психологического, – это наша обязанность. <...> К сожалению, у нас пока недостаточно и компетенции, и комплексного подхода для точной оценки. Мы должны понимать, как ребенок ведет себя в соцсетях, мы должны опрашивать родителей, анкетировать детей и вести наблюдение за поведением ребенка в коллективе", – сказала она.

По ее словам, в этом вопросе, прежде всего, нужно сконцентрироваться на соответствующей подготовке педагогов и психологов. Сама по себе подобная программа должна быть комплексной, необходимо создать методики психологической работы с детьми. При этом важно, чтобы в этот процесс включались не только сотрудники образовательных учреждений, но и родители учеников.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил на имя главы Минздрава РФ обращение, в котором предложил регулярно проводить психологические тестирования учащихся во всех учебных заведениях. По его словам, профилактика и мониторинг – одни из самых эффективных методов борьбы с насилием в школах, колледжах и вузах. Подобные тестирования необходимо проводить два-три раза в год, считает парламентарий.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать