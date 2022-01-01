Фура с топливом перевернулась на МКАД – СМИ

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На МКАД в Москве перевернулась фура, перевозившая топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На 44-м километре МКАД фура перевернулась во время аварии. В результате произошел разлив топлива на площади 5 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы в аварии на 31-м километре МКАД. Там фура врезалась в две "Газели".

Одна из них буксировала другую, пока водители не остановились, чтобы проверить сцепку. В тот момент, когда они осматривали трос между своими автомобилями, в машины врезался большегруз.