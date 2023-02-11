13:44Политика
Байден объяснил, почему здоровается с воздухом
Фото: AP/Manuel Balce Ceneta
Американский лидер Джо Байден признался, что протягивает руку для рукопожатия в пустоту после выступлений, поскольку каждый раз инстинктивно хочет поздороваться с президентом США. Заявление Байдена опубликовал журналист Грег Прайс в Twitter.
"Каждый раз, когда я слышу "президент Соединенных Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он?", – пошутил Байден.
Ранее доктор Валерий Новоселов заявил, что у президента США проглядываются все признаки деменции. По мнению специалиста, одним из явных симптомов когнитивных нарушений является ухудшение памяти.
Новоселов напомнил, что Байден уже несколько раз путался в событиях, именах и географических названиях во время своих выступлений.
Байден вновь хотел пожать руку пустому месту
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