Москвичей ждет ветер и метель в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные Москву накроют снегопады, которые будут сопровождаться сильным ветром и метелью, заявил руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.

"На выходных столицу накроют ветер и метель. Так, в Москве будет идти достаточно продолжительный снегопад, сопровождаемый резким падением давления до значений 725–727 миллиметров ртутного столба", – отметил он.

При этом, по словам синоптика, температура воздуха будет сохраняться на уровне 2–5 градусов мороза.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящих выходных Москву вновь накроет снегопад. Она отметила, что высота снежного покрова в городе из-за осадков может вырасти примерно на 5–10 сантиметров. Также Позднякова предупредила, что порывы ветра могут достигать 12–15 метров в секунду.



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