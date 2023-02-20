Синоптик назвал самый холодный день предстоящей недели в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Среда, 22 февраля, окажется самым холодным днем предстоящей недели. В этот день столбики термометров опустятся ночью до -18 градусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, прошедшие дни февраля в центральных областях Европейской России отличились теплой погодой – средняя температура воздуха в эти дни превышала климатическую норму на 3–5 градусов.

"Однако на предстоящей неделе февраль напомнит, что не зря в древности его называли снежень, лютень и ветродуй. В воскресенье и понедельник активный североатлантический циклон продолжит сыпать снегом и кружить метелями при температуре -3…-8 градусов, что близко к норме, и выведет высоту снежного покрова на максимум с начала нынешней зимы", – отметил Леус.

Он сообщил, что во вторник регион окажется в тыловой части уходящего циклона, снег примет локальный характер, а температура воздуха днем опустится ниже нормы до -5...-10 градусов, ночью – до -11...-16 градусов.

"На свой пик похолодание выйдет в середине недели, когда на Русскую равнину заглянет гребень антициклона с северо-востока. В облаках появятся прояснения, снег прекратится. Ночью температура опустится до -13…-18 градусов, а в северных и восточных районах и ниже -20 градусов. Днем термометры покажут -7…-12 градусов", – добавил синоптик.

Что касается праздничных выходных, то во время них, по словам Леуса, ожидается усиление циклонической деятельности, в регион вернется небольшой снег, а температура будет повышаться. Так, 23 февраля температура воздуха будет днем в пределах -12…-17 градусов, ночью – -5…-10 градусов. Уже в пятницу днем ожидается температура в пределах -2…-7 градусов, а в субботу – 0...-5 градусов.

Ранее Михаил Леус сообщил о том, что в Москве за сутки выпало около 4 миллиметров осадков. Он также уточнил, что в течение ночи 20 февраля продолжится небольшой снег.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что к утру понедельника, 20 февраля, в столице высота сугробов впервые за всю зиму достигнет 40 сантиметров.

Высота сугробов достигла максимума с начала зимы в Москве

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