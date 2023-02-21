Посетители "Московской Масленицы" смогут поздравить участников СВО с 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гости фестивальных площадок "Московская Масленица" смогут поздравить участников спецоперации с Днем защитника Отечества, записав видеообращение или подписав открытку. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских и уличных фестивалей "Московские сезоны".

Видеообращения все желающие смогут записать на Пушкинской набережной и в Парке Горького, подписать открытки – во всех шале на площадках, где проходят мастер-классы.

"Создание таких небольших, но оригинальных и наполненных теплом поздравлений привлекает все больше людей. Нам особенно приятно отметить, что все чаще вместе с детьми эти открытки и письма пишут родители", – сообщили в оргкомитете.

Фестиваль "Московская Масленица" стартовал в столице 18 февраля. Он продлится 10 дней.

На площадках фестиваля гости могут попробовать более 50 видов блинов, поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах, посмотреть выступления народных ансамблей, фольклорных коллективов и казачьих хоров.



Гости столицы поделились впечатлениями от программы фестиваля "Московская Масленица"

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