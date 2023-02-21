На фестивале "Московская Масленица" соберут подарки для участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей столицы пригласили поздравить участников СВО с Днем защитника Отечества в рамках фестиваля "Московская Масленица". Презенты собирают в шале на территории площадок мероприятий, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Там волонтеры собирают разные подарки: литературные произведения, чай, теплую одежду, сладкое и многое другое. По словам помощников фестиваля, во время мероприятия "Путешествие в Рождество" москвичи показали, что у них доброе сердце.

Принести подарки можно на следующие локации:

на Тверской площади и в Парке Горького в будни (21 и 22 февраля) с 11:00 до 21:00, в выходные – с 10:00 до 22:00;

на площадках в округах в будни (21 и 22 февраля) с 11:00 до 21:00, в выходные – с 10:00 до 21:00.

Между тем гостей фестивальных площадок "Московская Масленица" также призвали поздравить военнослужащих, принимающих участие в СВО на Украине, с Днем защитника Отечества. Горожане смогут записать видеообращение или подписать открытку.

На Пушкинской набережной и в Парке Горького можно будет передать свое видеопослание. Подписать письма или открытки пригласили в шале, где организовали мастер-классы.

Гости столицы поделились впечатлениями от программы фестиваля "Московская Масленица"

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