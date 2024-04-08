Число самозанятых в России достигло 10 миллионов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Количество самозанятых в России выросло до 10 миллионов человек, почти половина из которых до этого никогда не декларировали свои доходы. Об этом сообщила на сайте Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

В службе уточнили, что каждый день к этому налоговому режиму присоединяются более 8,5 тысячи человек. При этом, по информации ФНС, с 2019 года россияне задекларировали около 3,6 триллиона рублей доходов и уплатили 141 миллиард рублей налогов.

Сумма среднего чека, как утверждают в заявлении, достигает 1 904 рубля. При этом с 2019 года сумма выросла на 70%.

В ФНС уточнили, что наиболее распространенные направления деятельности самозанятых: услуги такси и красоты, перевозка грузов, сдача в аренду квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, продажа продукции собственного производства, а также репетиторство. Однако самыми высокооплачиваемыми стали IT-сфера, маркетинг и реклама, услуги по перевозке грузов.

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Ранее в России предложили ввести сертификацию для самозанятых, которые работают в сфере красоты и здоровья. Она нужна для подтверждения того, что специалист имеет достаточную квалификацию и соблюдает все требования безопасности.

На сегодняшний день требования для работы в бьюти-индустрии распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, для предоставления услуг по маникюру ИП необходимо оформить медкнижку, подтвердить образование и прочее. Однако для самозанятых подобных обязательств нет.

