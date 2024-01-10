Правительство Москвы и АСИ стали партнерами в сфере социального капитала бизнеса

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Правительство Москвы и Агентство стратегических инициатив (АСИ) стали партнерами в сфере устойчивого развития и социального капитала бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город на протяжении нескольких лет вовлечен в ESG-повестку. По его словам, столица полностью выполнила шесть целей устойчивого развития и продолжает реализовывать проекты, обеспечивающие выполнение еще восьми.

"Сегодня столица – лидер по количеству подписанных офсетов, их уже 14. Сотрудничество с Агентством стратегических инициатив позволит обеспечить реализацию мероприятий, направленных на достижение целей устойчивого развития (ЦУР) не только в Москве, но и по всей стране", – сказал Ефимов.

Стороны подписали контракт 28 декабря прошлого года в рамках итогового заседания проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в городе. В свою очередь, гендиректор АСИ Светлана Чупшева добавила, что стандарт социального капитала бизнеса агентство разрабатывает по поручению российского лидера.

Она отметила, что соглашение со столичными властями поможет применить накопленный опыт и компетенции Москвы в области устойчивого развития. Участники соглашения будут взаимодействовать в рамках центра по оценке соответствия деятельности организаций ЦУР и повышения стандартов управления, уточнила Чупшева.

Согласно задумке, организации, успешно завершившие проверку, смогут претендовать на финансовые и нефинансовые льготы.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский также поделился, что Москва имеет широкий опыт в сфере достижения ЦУР. В частности, решившие возвести промпредприятие инвесторы могут быстрее пройти административные процедуры при строительстве нового производственного объекта в рамках "зеленого коридора", отметил он.

"Также реализуется программа создания мест приложения труда, способствующая снижению маятниковой миграции благодаря новым рабочим местам в разных районах города", – заключил Овчинский.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 2,7 тысячи бизнесменов воспользовались гарантийной поддержкой города на общую сумму более 65 миллиардов рублей в 2023 году. Сфера предпринимательства требует больших финансовых вложений, особенно на этапе запуска, отметил мэр.

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