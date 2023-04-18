Минпросвещения РФ активно привлекает участников СВО к патриотическому воспитанию

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Минпросвещения РФ активно привлекает участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий к военно-патриотическому воспитанию школьников. Об этом рассказал глава министерства Сергей Кравцов.

"Еще одно значительное направление – это военно-патриотическое воспитание. Активно привлекаем к этой работе наших героев, участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий", – передает РИА Новости слова министра, сказанные на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

В своем заявлении Кравцов выразил благодарность участникам спецоперации и ветеранам боевых действий за их отзывчивость, а также готовность приходить к детям и рассказывать о своем жизненном выборе и о великом долге – защищать Родину.

Ранее советник президента России Владимир Мединский рассказал, что в российских школах должны объяснять, почему спецоперация была неизбежной. Этими словами он объяснил необходимость включения СВО в ученик по истории РФ.

По его словам, записи о спецоперации будут включены в раздел "Новейшая история". Вместе с тем политический деятель призвал разделять понятия "украинский режим" и "украинский народ".

