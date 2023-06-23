Психолог рассказала, как нужно реагировать на воровство детей в магазинах

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Нельзя оставлять без внимания случай воровства какой-либо вещи ребенком в магазине, свидетелю произошедшего стоит проявить эмоции, заявила психолог, заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа Любовь Григорович. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Воспитание без эмоции невозможно. Если делать замечание, то постараться не назидать, а обратить внимание на то, что результатом кражи выступает переживание и потеря тех, кто отвечает за имущество магазина", – рассказала она.

Психолог добавила, что ребенку стоит рассказать о последствиях для работников магазина. Например, объяснить, что продавцу, в смену которого произошла кража товара, придется заплатить за него.

Не стоит задерживать ребенка в момент кражи, подчеркнула Григорович, но человек, ставший свидетелем воровства, может сделать несколько фотографий, на которых будет запечатлен момент нарушения.

После этого можно обратиться к сотрудникам магазина, которые знают, как действовать в подобных ситуациях, резюмировала эксперт.

Ранее психолог Дарья Дроженко рассказала, как распознать в своем ребенке буллера. По ее словам, родителям необходимо обращать внимание на поведение своего ребенка. Дети-буллеры чаще всего закрыты, раздражительны, а также слишком болезненно воспринимают проигрыш.

Также у детей может проявляться агрессия с особой периодичностью – в 1 год, в 2–3 года, 6–7 лет и 12–14 лет. Психолог посоветовала не только самому следить за ребенком, но и попросить других людей понаблюдать за его поведением.

