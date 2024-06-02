Ливень и гроза обрушатся на Москву в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень, гроза и град ожидаются в столице в ближайшие часы. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в ближайшие 2–3 часа и до 23:00 в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, град, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду", – уточняется в публикации.

Москвичей призывают быть внимательными в непогоду.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в столице на следующей неделе может выпасть 65% от месячной нормы осадков.

По его словам, самыми дождливыми днями будут понедельник, 3 июня, и четверг, 6 июня. В первый день предстоящей недели ожидается до 11 миллиметров осадков, а в четверг – до 17 миллиметров осадков, в результате чего в городе могут возникнуть подтопления.

