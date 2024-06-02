Умерла актриса Театра имени Вахтангова Инна Алабина

Фото: vakhtangov.ru

Заслуженная артистка России, актриса театра имени Евгения Вахтангова Инна Алабина скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

"Ее неповторимая индивидуальность – сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора – стали определяющими для многих образов, созданных актрисой", – говорится в сообщении.

В театре выразили соболезнования родным и близким Алабиной в связи с ее смертью. О дате и времени прощания с актрисой информируют позже.

Инна Алабина родилась в Москве в 1939 году. В Театр имени Вахтангова ее приняли сразу после окончания училища.

За долгие годы работы в театре она сыграла роли Иры в "Антонии и Клеопатре", Юзи в "Дамах и гусарах", Матрены в "Женитьбе Бальзаминова" и другие. Помимо этого, актриса снималась в фильмах "Треугольник", "Золушка" и "Иркутская история".

