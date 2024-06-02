Собянин: почти 110 га территорий благоустроено около 201 городской поликлиники Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 21 городской поликлиники в Москве благоустроили почти 110 гектаров территорий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Благоустройство территорий ведется в рамках реконструкции поликлиник по новому московскому стандарту. В рамках программы для пациентов обустроили 617 зон отдыха, 57 детских площадок, установили 2 610 информационных стел, 3 000 фонарей.

Помимо этого, на прилегающих к поликлиникам территориях организовали более 530 велопарковок и порядка 90 навесов для детских колясок. В рамках озеленения площадей высадили 2 240 деревьев и почти 13 870 кустарников.

"Сейчас идет второй этап реконструкции поликлиник – проведем капремонт еще почти в 140 зданиях и также благоустроим прилегающие к ним территории", – добавил Собянин.

Второй этап реконструкции столичных поликлиник планируют завершить до конца 2024 года. После выполнения всех работ в детской поликлинике № 125 ее мощность увеличится до 617 посещений за одну смену. Всего здесь смогут работать 212 человек, включая 67 врачей.

