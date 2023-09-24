В России предложили ввести новую льготу для беременных

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Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России новую льготу для беременных в виде отдельных стоек регистрации в аэропортах, где женщин бы обслуживали без очереди. Об этом сообщает Ura.ru.

"Оказание всесторонней помощи женщинам, будущим матерям – одна из главных задач национальной политики. <…> Дополнительная мера в сфере транспортных перевозок – залог успешной реализации политики государства в целях формирования благоприятных условий для женщин", – считает депутат.

В пресс-службе партии отметили, что данное предложение поддерживают и врачи, так как будущим матерям не рекомендуется проводить длительное время в положении стоя. Там также заявили, что сейчас у перевозчиков нет единого подхода к организации комфортных услуг для беременных при регистрации.

Ранее ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о введении сертификатов для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Номинальная стоимость сертификата, исходя из законопроекта, будет устанавливаться правительством каждый год, исходя из средних цен на товары для новорожденных российского производства.

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