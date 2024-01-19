Разрешение покупки авто за маткапитал приведет к злоупотреблениям – Голикова

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Распространение вариантов использования средств маткапитала на покупку автомобиля может привести к злоупотреблениям и неэффективному использованию. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер указала, что предоставление возможности приобретения авто за счет средств маткапитала потребует дополнительных затрат на содержание. Голикова считает, что это временно улучшит условия жизни семей с детьми, но не даст устойчивой динамики их благосостояния.

Голикова напомнила, что региональные власти и органы местного самоуправления могут сами устанавливать дополнительные меры поддержки семей с детьми, используя средства бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Также большинство российских регионов приняли свои программы предоставления маткапитала, предусматривающие различные направления его использования, в том числе на покупку машины, резюмировала Голикова.

Ранее такое же мнение выразил Владимир Путин во время встречи с представителями общественности на Дальнем Востоке. Президент попросил не трогать маткапитал для покупки автомобиля и предложил обратиться в правительство и министерство промышленности с вопросом отдельной проработки льгот для этих целей для многодетных семей Дальнего Востока.

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