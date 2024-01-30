Россиянам рассказали об индексации социальных выплат с 1 февраля

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Получатели федеральных льгот, малоимущие граждане, семьи с детьми и пенсионеры с 1 февраля получат прибавки к социальным выплатам, сообщает Life.ru.

Размер индексации в ходе второй волны массового повышения выплат составит 7,4%. До этого предполагалось, что рост составит 7,5%, однако данные по уровню годовой инфляции позволили провести корректировку.

Уточняется, что размер ежемесячной выплаты инвалидам первой группы с 1 февраля составит 5 324 рубля, второй группы – 3 802 рубля, а третей – 3 044 рубля. Также до уровня в 630 380 рублей поднимется материнский капитал на первого ребенка, а на второго он составит уже 833 024 рубля, а доплата за второго достигнет 202 643 рубля.



Предполагается, что компенсация набора социальных услуг составит 1 578 рублей, а максимальные единовременные и ежемесячные выплаты по травматизму или профессиональному заболеванию вырастут до 141 480 и 108 784 рублей соответственно. Ежемесячное пособие при этом возрастет до 435 136 рублей.

Индексацию получат и работающие пенсионеры, которые планируют уволиться в феврале. Прибавку к страховой пенсии по старости получат и пенсионеры старше 80 лет – до 8 134 рублей. По словам юриста Оксаны Красовской, такую же прибавку получат проживающие на Крайнем Севере пенсионеры, а также инвалиды первой группы.



"Такую прибавку могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы. <...> При наличии одного иждивенца прибавка составит 2 711 рублей, а при двух – 5 423 рубля", – рассказала она.

Также, по ее словам, будет пересчитана доплата к пенсии летным экипажам гражданской авиации и некоторым категориям работников угольной промышленности.



Всего с 1 числа второго месяца 2024 года в РФ проиндексируют почти 40 социальных выплат и пособий, сообщил Михаил Мишустин. Глава кабмина РФ уточнил, что данная мера коснется примерно 20 миллионов россиян. В частности, поднимется ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

До этого, в январе, индексация пенсий и повышение некоторых социальных налоговых вычетов уже проводилась. С 1 января минимальный размер оплаты труда возрос на 18,5%, составив 19 242 рубля, а страховая пенсия по старости выросла на 7,5%. Средний размер последней составил около 23 400 рублей.

С февраля в России увеличат маткапитал и пособия по уходу за ребенком и другие выплаты