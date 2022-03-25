Страховщики предложили Центробанку отсрочить увеличение выплат по ОСАГО

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил Банку России отсрочить увеличение выплат по ОСАГО по жизни и здоровью. Соответствующее письмо, направленное в Центробанк, имеется в распоряжении РИА Новости.

"До стабилизации финансового сектора в Российской Федерации и выявления признаков восстановления рынка проработка инициатив, направленных на увеличение выплат по ОСАГО в случае причинения ущерба жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей, а также об отмене учета износа деталей автомобиля, представляется нецелесообразной и излишней", – отмечается в предложении ВСС.

В декабре 2021 года Минфин договорился с профильными ведомствами об увеличении выплат пострадавшим в ДТП по ОСАГО. В частности, было предусмотрено повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью в 4 раза – с 500 000 до 2 миллионов рублей. Также в планах было уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например ответственности перевозчиков.