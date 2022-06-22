ЦБ может изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

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В Центробанке предложили расширить коридор базового тарифа по ОСАГО на 26% в обе стороны из-за резкого подорожания деталей, сообщается на сайте регулятора.

Для легковушек начальная ставка тарифа по страховому полису будет определяться индивидуально для каждого водителя и составит от 1 646 до 7 535 рублей.

Для городского транспорта коридор будет расширен на 17,8% в обе стороны.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой запретить страховщикам оформлять ОСАГО при отсутствии договора со станцией технического обслуживания.

На сегодняшний день в РФ есть возможность получить компенсацию в виде ремонта или выплаты по полису ОСАГО при наступлении страхового случая.

