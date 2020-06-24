ЦБ актуализирует цены на ОСАГО

Центробанк актуализирует цены на ОСАГО. Сейчас автовладельцы могут менять стоимость полиса в рамках тарифного коридора. При этом стоимость для каждого водителя подбирают индивидуально.

Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

