Россияне могут принять участие в изменениях ПДД

Россияне могут кардинально изменить правила дорожного движения. Можно придумать свои, а также поддержать или отклонить уже готовые инициативы. Например, снизить разрешенную скорость в городах или отменить штрафы за мелкие неисправности автомобиля.

Какие еще изменения планируют в ПДД? И где можно предложить свои правила? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

