ВС РФ уничтожили резервуары с топливом и боевые машины РСЗО под Николаевом

Фото: Минобороны РФ
В Минобороны РФ доложили об уничтожении 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ и боевых машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) под Николаевом. Информация появилась на сайте RT.
В ведомстве уточнили, что ликвидировано в общей сложности 50 боевых машин РСЗО. Некоторые из них иностранного производства.
Также стало известно, что за последние 24 часа Воздушно-космические силы России поразили три базы, на которых осуществлялся ремонт бронетанковой техники в районе Николаева. Удары были нанесены и по четырем пунктам управления, а также по скоплениям живой силы и военной техники.
Ранее в МО РФ заявили об очередной провокации со стороны ВСУ в Авдеевке. Так, в населенном пункте военными ВСУ была взорвана школа для последующего обвинения российских военнослужащих в уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. В ведомстве призвали мировое сообщество обратить внимание на случившееся.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны РФ сообщило, что российские вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ
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