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02 февраля, 18:30

Туризм

Гостиничный комплекс "Имеретинский" прекратил работу в Сочи

Гостиничный комплекс "Имеретинский" прекратил работу в Сочи

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Туристы в Сочи заявили, что беспокоятся о возврате предоплаты за проживание в гостиничном комплексе "Имеретинский", где произошла смена собственника. Как стало известно, он отошел федеральной территории "Сириус".

На данный момент комплекс прекратил работу, а персонал уволили, при этом там остались гости. Судя по записям в соцсетях, деньги им никто не вернул. Новый собственник предложил туристам обратится за компенсациями к прежним владельцам, которые не сообщили им о ситуации.

Также в администрации "Сириуса" отметили, что в данный момент ищут способы сохранить людям возможность остаться в оплаченных апартаментах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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