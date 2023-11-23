Володин заявил, что спрос на русский и китайский языки в мире будет расти

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Спрос на русский и китайский языки в мире будет расти, а интерес к другим языкам снизится, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, изучающие данные языки студенты смогут найти работу в будущем. Как отметил спикер ГД, английский язык является умирающим.

Также Володин подчеркнул, что на сегодняшний день в вузах РФ обучаются свыше 37 тысяч китайских граждан, а в вузах Китая – 7,5 тысячи россиян.

До этого Володин заявил, что России и Китаю важно проводить обмен лучшими образовательными практиками, чтобы совместно создавать инновации и передовые отрасли. Он отметил, что для достижения высоких темпов экономического роста нужно начинать с повышения качества образования.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ и Китай координируют усилия в решении международных проблем, тем самым способствуя построению справедливого и демократического миропорядка.

Кроме того, Алексей Зубец назвал сбалансированным сотрудничество между Россией и Китаем. По словам эксперта, подобное партнерство выгодно как Пекину, так и Москве.

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